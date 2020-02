Notte d'inferno a Canicattì: incenerite altre due auto

Notte d'inferno, quella appena trascorsa, in via Giuseppe Lister a Canicattì. Ancora una volta - dopo Licata è proprio Canicattì a far registrare un continuo ripetersi di incendi di mezzi -, due autovetture, posteggiate una a poca distanza dall'altra, sono state avvolte e devastate dalle fiamme. Erano le 2 circa quando l'allarme e la richiesta d'intervento veniva raccolta dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. In via Lister, immediatamente, si precipitavano i pompieri del distaccamento cittadino. Vigili del fuoco che, idranti alla mano, per un'ora e mezza circa, cercavano di far fronte alla furia distruttrice del fuoco.

In via Lister anche i poliziotti del commissariato di Canicattì che, una volta domate le fiamme, si sono occupati d'avviare le indagini per fare chiarezza su cosa abbia, effettivamente, innescato la scintilla iniziale. Pochi i dubbi al riguardo. Anche questo falò di auto dovrebbe avere una matrice dolosa.

(IN AGGIORNAMENTO)