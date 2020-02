"Trovato con tre coltelli a serramanico": denunciato un 40enne

Un quarantenne nisseno è stato trovato in possesso di 3 coltelli a serramanico. E' stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Non avendo giustificato la presenza a Canicattì, verrà proposto - dai poliziotti del commissariato cittadino - per l'irrogazione della misura del foglio di via obbligatorio che comporterà l'impossibilità per il 40enne di ritornare, senza una preventiva autorizzazione, nei prossimi 3 anni.

Anche questa settimana, i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio. A disporlo è stato il questore Rosa Maria Iraci. Gli agenti del commissariato, assieme a quelli del reparto Prevenzione Crimine di Palermo, hanno effettuato 24 posti di controllo, hanno identificato 263 persone e controllato 180 veicoli. Ben 27 le contravvenzioni elevate per violazioni del codice della strada e 85 i punti della patente decurtati, 6 documenti ritirati, 6 veicoli sequestrati. Sono stati, infine, 18 i controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza o alternative alla detenzione, 5 perquisizioni (di cui una positiva: quella che ha permesso di rinvenire i coltelli a serramanico). Quattro i controlli ad esercizi pubblici ed una sanzione amministrativa irrogata per violazione al Tulps.