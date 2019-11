“La violenza sulle donne”, un incontro per eliminare il silenzio

La sala “Virgilio” del centro polivalente di Campobello di Licata ha ospitato, lo scorso 27 novembre, un incontro sul tema “La violenza sulle donne”. L’evento è stato organizzato dal Lions Club “Ravanusa-Campobello”, presieduto da Loredana Giudice, dalla Fidapa e con la collaborazione dell’associazione “Jupsy”.

Il dibattito ha preso spunto dall’ultima pubblicazione della docente Adriana Iacono dal titolo “La terra dei liberi sognatori”.

“Il tema della violenza sulle donne - ha spiegato la presidente del Lions Club, Loredana Giudice - è, purtroppo, sempre più di attualità. Soltanto conoscendo, analizzando, esaminando, e studiando il problema, si diviene capaci di affrontarlo e contrastarlo. Quindi, ben vengano questi incontri - ha proseguito - soprattutto se ci consentono di eliminare il silenzio millenario che avvolge tale questione. Perché dobbiamo sapere, che non si tratta di un allarmante fenomeno sociale degli ultimi tempi, ma è una realtà consolidata. Tocca tutte le categorie sociali, non conosce confini geografici né barriere culturali. Donne laureate, manager, operaie, casalinghe, italiane, straniere, con figli o senza, in città o in campagna, nel centro o nella periferia. Non c’è una donna, che subisca violenza. Nessuna è esclusa. E, quando la violenza non è fisica, è psicologica. Molto più frequente, difficilmente individuabile e dimostrabile” ha concluso Loredana Giudice.

Significativo il contributo della professoressa Iacono, ospite dell’incontro: “Quante donne, ancora oggi, subiscono sorprusi, vessazioni e prevaricazioni? Spesso tacciono, subiscono, senza avere il coraggio o il sostegno per uscire da situazioni drammatiche. Per fermare gli abusi e le molestie, bisogna parlarne; solo così possiamo aiutare le donne ad uscire dal silenzio e dalla vergogna. Anche l’indifferenza è violenza” ha concluso Adriana Iacono.