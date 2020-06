Dopo le pizze scoppia l'incendio nel sottotetto: notte di paura per una famiglia

Scoppia, per cause accidentali, un incendio nel sottotetto di un’abitazione e, in via Annabella, accorrono i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di Campobello di Licata.

Momenti di paura, durante la notte fra domenica e ieri, per i proprietari della residenza che, a quanto pare, durante la serata, proprio in quella location avevano fatto una cena a base di pizze. Le fiamme sono state subito circoscritte dai pompieri. Inevitabili però i danni provocati dal fuoco e dal fumo. Nessun dubbio sul fatto che il rogo sia di matrice accidentale.