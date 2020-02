Sparisce il trattore di un pensionato: colpo da 40 mila euro

Riescono – senza essere visti, né tantomeno sentiti, - ad intrufolarsi all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà di un ex dipendente statale, oggi in pensione. E da quel terreno, sempre senza che scattasse nessun allarme o segnalazione, portano via un trattore gommato, quasi nuovo, del valore di circa 40 mila euro. È successo tutto alla periferia di Campobello di Licata.

Il proprietario, fatta la scoperta, ha chiamato i carabinieri ed ha anche formalizzato una denuncia – a carico di ignoti - per furto. I militari dell’Arma della stazione di Campobello di Licata hanno avviato le indagini. L’obiettivo è naturalmente doppio: riuscire ad identificare e ad incastrare i responsabili del furto, nonché recuperare il mezzo pesante.

Appena a metà dello scorso mese, proprio a Campobello di Licata, i carabinieri avevano arrestato due canicattinesi di 58 e 47 anni. Due uomini che vennero, allora, accusati d’aver rubato un trattore nella vicina Naro.