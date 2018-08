Un mese di raccolta differenziata, il sindaco: "Le ditte sono inefficienti"

"A distanza di un mese dall'avvio del servizio di raccolta differenziata, credo si possano cominciare a fare le prime valutazioni. Indubbiamente i cittadini di Campobello hanno risposto con grande impegno e senso di civiltà, e il dato è dimostrato dalla netta diminuzione, di oltre il 60%, dei rifiuti non differenziati da conferire in discarica, che, ricordo, sono quelli che incidono maggiormente sul costo del servizio".

Lo dice il sindaco di Campobello, Giovanni Picone, che aggiunge: "Purtroppo, all'esemplare comportamento dei cittadini, non è corrisposto da un livello di servizio adeguato. Con l'eccezione di pochi giorni, non si è mai completata al 100% la copertura della raccolta e, regolarmente, interi quartieri sono rimasti scoperti così anche le utenze non domestiche. Ciò ha causato enormi disagi ai cittadini, sopratutto a coloro che si sono impegnati a differenziare correttamente, e non certo quei pochi che hanno continuato a gettare i rifiuti per strada, e che, sbagliando, ritengono che sia lecito rispondere ad un disservizio con un atto di inciviltà quale gettare i rifiuti per le strade dove vivono altri campobellesi o lungo le strade di campagna".

Secondo il sindaco "la maggior parte dei cittadini, correttamente, quando i rifiuti non sono stati prelevati, ha portato gli stessi rifiuti al centro di raccolta, ma questo ha determinato un sovraccarico di lavoro con tutti i problemi derivati. E all'origine di tutto c'è, comunque, un servizio non all'altezza".

Picone rivela di avere inviato "delle note ufficiali di contestazione per il mancato servizio alla ditta aggiudicataria ISEDA-ECOIN-ICOS, in risposta alle quali abbiamo ricevuto ferme rassicurazioni che i disservizi erano originati da problemi momentanei, che sarebbero stati risolti immediatamente, e che l'imminente arrivo di nuovi mezzi da adibire alla raccolta avrebbe garantito un servizio perfetto. I mezzi sono arrivati, i giorni sono passati, ma quotidianamente zone del paese restano scoperte e i rifiuti restano nei contenitori dove i cittadini, diligentemente, continuano a depositarli nel rispetto delle indicazioni fornite e del calendario previsto. E quindi, ancora una volta, al comportamento virtuoso dei cittadini non si risponde con un servizio adeguato".

Picone attacca: "Credo che il momento della pazienza assoluta sia finito. Gli addetti al controllo del servizio continueranno ad accertare e contestare le inadempienze contrattuali continuando a seguire quando previsto dal contratto fino ad arrivare a conseguenze più gravi".