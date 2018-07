Il mare agrigentino passato al setaccio, al via campagna oceanografica

Al via una campagna oceanografica nel mare di Porto Empedocle per il monitoraggio dello stato delle risorse biologiche del Mediterraneo. Si tratta della campagna "Ancheva 2018", svolta dalla nave "Dallaporta", che studierà il mare empedoclino dal 29 luglio al 7 agosto. Lo studio è condotto dall'Istituto per l'Ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche.

La Guardia costiera di Porto Empedocle, per garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle ricerche, ha emesso un'ordinanza che obbliga, tra l'altro, la predisposizione di segnalamenti notturni e diurni, e vieta per tutta la durata della campagna, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta ad una distanza dalla nave inferiore ai 500 metri, a tutti i mezzi estranei all'attività.