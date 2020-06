Da un murales all'altro: sindaco uscente ringrazia Cammarata

Un murales fatto realizzare per ringraziare i concittadini e per ricordare, a tutti, l'elevato senso di ospitalità e la voglia di aiutare dei cammaratesi. A far creare l'opera è stato, a sue spese, il sindaco Vincenzo Giambrone. Dopo il murales - realizzato dall'artista siciliano Salvo Ligama - per celebrare la fine della pandemia, a Cammarata è stato realizzato, dunque, un altro murales che raffigura lo stemma del paese. Anche a Cammarata, il prossimo 4 ottobre, si andrà infatti al voto per rinnovare i vertici dell'amministrazione.

"Ho voluto lasciare, da cittadino di Cammarata, un ricordo al mio paese, in segno di gratitudine per la grande fiducia che i miei concittadini mi hanno accordato nel mio percorso politico - ha detto il sindaco Giambrone - . Individuato il sito, ho interessato l'artista Ligama, autore della meravigliosa 'La Cavalcata', per effettuare un murales raffigurante lo stemma di Cammarata, con la scritta: 'In ceterum dantes nihil inde sperantes : dai agli altri senza sperare nulla'. Questo per dire che noi cammaratesi - ha spiegato Giambrone - abbiamo un elevato senso dell'ospitalità e siamo propensi ad aiutare senza nulla chiedere. Preciso che quest'opera è finanziata esclusivamente da me e nulla, ovviamente, graverà sul bilancio comunale".