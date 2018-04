Raccolta differenziata, premiata Cammarata: è tra i comuni più virtuosi

Una vera e propria cerimonia per celebrare i Comuni più virtuosi in ottica della raccolta differenziata. Tra questi, anche il Comune di Cammarata che ha superato di molto la soglia minima prevista dalla legge, raggiungendo addirittura nel mese di mazo 2018 l'80 per cento.

A ritirare l'attestato di riconoscimento il vicesindaco Giuseppe Bastillo, che, come ribadito in altre occasioni, questo risultato è stato raggiunto per la grande sensibilità e senso civico di tutta la comunità cammaratese.

"Con questo premio - dice Bastillo - giunto alla seconda edizione, la Regione vuole riconosce la buona amministrazione dei sindaci, dei funzionari e delle aziende che gestiscono i rifiuti: trentasette sono i Comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta minima prevista per legge (nel 2016 erano ventitré), settantuno quelli che si attestano tra il 50 per cento e il 65 per cento (nel 2016 erano cinquantuno). Altre amministrazioni hanno ricevuto una menzione speciale per il raggiungimento di alte performance dovute all'avvio della raccolta 'porta a porta'. Il simbolico riconoscimento della Regione – sottolinea il Sindaco dott. Vincenzo Giambrone - avrà anche dei riscontri concreti nelle tasche dei cittadini di Cammarata, poiche nel 2018 la relativa tassa sui rifiuti sarà abbassata del 30 per cento , che per ogni famiglia equivarrà dai 50 ai 70 euro circa".