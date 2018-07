Ispezione dei Nas: chiusa e sgomberata la postazione del 118

Chiusa e sgomberata la postazione del 118 di Cammarata. Lo hanno fatto, ieri pomeriggio, - secondo quanto annuncia la segreteria aziendale "Cimo" di Agrigento - i Nas. "Dopo che la segreteria aziendale 'Cimo' di Agrigento ha ripetutamente segnalato, sia ai vertici aziendali che all'assessorato, il degrado di diverse strutture dell'Asp e il disagio ambientale in cui si trovano costretti a lavorare molti dipendenti, nelle ultime settimane - scrivono dal 'Cimo' - si sono registrati numerosi interventi dei Nas che stanno rilevando e verbalizzando una serie di irregolarità. Si è arrivati alla chiusura e allo sgombero della postazione del 118 di Cammarata con gli operatori, addetti al servizio, che hanno trascorso la notte in auto, - prosegue la ricostruzione - senza che l'azienda si sia premurata di trovare una soluzione alternativa".

"A nessuno, né in azienda né in assessorato, sembrano interessare i problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma la 'scomoda' e battagliera segreteria aziendale 'Cimo' ha continuato a denunciare queste situazioni ai limiti della decenza e del decoro dei lavoratori - scrivono dalla stessa segreteria - . Si è preferito aspettare l'intervento dei Nas e la chiusura dei locali assegnati al 118, con conseguente multa da pagare e correlato procedimento penale. Speriamo almeno che adesso qualcosa di concreto venga fatto, senza dover attendere le calende greche e senza che gli operatori del 118 continuino a trascorre le notti di guardia per strada in perfetto stile terremotati".