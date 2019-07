Cambia il limite d'età durante il concorso, il Tar riammette giovane alla selezione per agente della polizia

Escluso dal concorso della polizia di Stato perché durante la selezione era stato abbassato il limite d'età per il reclutamento degli agenti. Il ventinovenne, G. S., di Agrigento non si è però arreso ed ha proposto ricorso davanti al Tar. Con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il giovane ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per asserita carenza del requisito dell'età.

La prima sezione quater del Tar Lazio ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di esclusione impugnato dal ricorrente. Per effetto di tale decreto cautelare, il giovane agrigentino - che aveva partecipato al concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti - viene ammesso, con riserva, alle successive prove concorsuali, con prospettive di reclutamento per effetto dello scorrimento della graduatoria già disposto con formali decreti ministeriali.

Gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto, citando giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il bando di un concorso va interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, e che l'intangibilità delle prescrizioni contenute nella lex specialis di una procedura selettiva non incontra eccezioni neppure nell'ipotesi di ius superveniens.