Incidente a Caltabellotta, auto con quattro giovani diretti al mare sbanda e si ribalta: ventunenne gravissimo

Grave incidente sulla strada provinciale 88, in territorio di Caltabellotta, in contrada Piano Monaco. Uno dei giovani coinvolti, un ventunenne di Lucca Sicula, è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo.

Una Renault Clio con quattro giovani a bordo, tutti di Lucca Sicula, diretti al mare, ha sbandato e si è ribaltata. Sull’altro senso di marcia, a quanto pare, stava sopraggiungendo un’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’elisoccorso è atterrato direttamente sulla strada provinciale e il ventunenne, che era a bordo della Renault, è stato subito trasferito all'ospedale civico di Palermo.

Gli altri sono stati trasportati all’ospedale di Sciacca, non sono gravi. Sul posto dell'incidente si è precipitato anche il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo.