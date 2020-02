Il derby col Canicattì finisce senza reti: l'Akragas resta distante dalla vetta

Akragas-Canicattì finisce senza reti: per i biancazzurri di Totò Vullo, che hanno giocato in superiorità numerica gli ultimi venti minuti di gara oltre al recupero per l'espulsione di Greco per doppia ammonizione, fallisce l'occasione di riprendersi il secondo posto che resta nelle mani dei cugini biancorossi.

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Esseneto con oltre trecento tifosi provenienti da Canicattì che hanno riempito il settore ospiti come non accadeva da un pezzo.

La vetta, comunque, non si allontana per i biancazzurri che restano a otto lunghezze dal Dattilo che ha pareggiato in casa dello Sporting Vallone.