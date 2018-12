Giù i calcinacci dal liceo "Leonardo", massi lasciati sull'asfalto e mai rimossi

Cadono i calcinacci dal liceo “Leonardo”. I massi hanno raggiunto l’asfalto, destando qualche preoccupazione. “I calcinacci - secondo quanto ha fatto sapere uno studente - sono stati fatti cadere appositamente, ma non sono mai stati rimossi. Nelle stesse condizioni versano anche altri due padiglioni della scuola”.

I piccoli massi sarebbero stati fatti cadere in via precauzionale, mettendo in sicurezza l’intera area dai vigili del fuoco. I calcinacci, però, sono stati lasciati lì in bella mostra e mai rimossi. Questo ha fatto arrabbiare diversi studenti.