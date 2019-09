La Calcestruzzi Belice è "salva": prorogata di un anno l'attività estrattiva

“E’ stato firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia, Salvatore D’Urso, il decreto di proroga per un anno dell’autorizzazione per l’estrazione di calcare dalla cava della Calcestruzzi Belìce che così potrà continuare a lavorare in attesa che l’assessorato Territorio e Ambiente attenzioni la questione alla commissione Via e, una volta ricevuto il parere, rilasci la regolare autorizzazione per quindici anni".

Ad annunciarlo è stato il deputato regionale e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo. "Ho appreso oggi - aggiunge - con grande soddisfazione questa notizia e ringrazio sempre il dirigente D’Urso per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio”.