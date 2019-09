Cadono calcinacci in via Gioeni, colpite alcune auto: paura tra i residenti

Crollo di calcinacci n via Gioeni, paura tra i residenti. I fatti sono avvenuti nella prima mattinata di oggi: alcuni grossi pezzi di intonaco si sarebbero staccati dalla parete colpendo alcune autovetture in sosta senza però, fortunatamente, raggiungere alcun passante. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che si stanno occupando di valutare la situazione e far cadere eventuali pezzi di cemento e malta ancora pericolanti.

Per consentire le operazioni ed evitare ulteriori danni la via Gioeni è stata chiusa al traffico all'altezza del Palazzo di Provincia.

Notizia in aggiornamento

