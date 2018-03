Cadde su una buca e restò gravemente ferita, negato risarcimento a una ciclista

Il tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di risarcimento di una cittadina di Aragona che sosteneva di essere caduta mentre era a bordo della propria bici lungo la strada provinciale che dalla via Fontes Episcopi del Comune di Aragona conduce a Contrada Maccalube.

Il giudice Luciana Razete, in particolare, accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Angelo Sutera, difensore della Provincia, ha ritenuto che non vi era prova che l'incidente si fosse effettivamente verificato in quella strada e, in ogni caso, non era stata provata la responsabilità dell'ente. La donna aveva chiesto un risarcimento di 95 mila euro per i traumi riportati che la costrinsero anche a un intervento chirurgico.