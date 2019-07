La provincia trasformata in un set: al via le riprese di "Re Minore"

Si comincia lunedì e si andrà avanti fino al 31 agosto. Il film "Re Minore" - del regista Giuseppe Ferlito di Burgio - verrà girato fra Burgio, Sciacca, Caltabellotta, Chiusa Sclafani, Villafranca Sicula e Ribera. Il regista ha attinto dall'Agrigentino per comporre - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - il cast con Mimì, interpretato da Gabriele Ferrantelli di Burgio, e con tre saccensi: Corona (Vincenzo Catanzaro), padre Santino (Nicola Puleo) e Jaco (Santo D'Aleo). Poi c'è Dorella, interpretata da Emanuela Bonaccorso, che è di Burgio, come il sindaco, Vito Ferrantelli, che sindaco lo è stato anche nella realtà, fino allo scorso anno. Oltre 90 gli attori scelti e più di 100 le comparse.

La musica è il cuore pulsante della storia che coinvolge Mimí, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte. "Questo film - ha detto, al Giornale di Sicilia, il regista - esalta il mio amore per la Sicilia perché è proprio questo l'elemento fondamentale. Io sono nato a Burgio e poi sono andato via, ma qui c'è la sorgente di tutto. Sono orgoglioso di fare un film qui, tra i miei paesaggi, in una Sicilia metafora del mondo. Il film racconta la storia di musicisti, parla di avanguardia, di un nuovo slancio di questo protagonista, un ingegnere del suono, che arriva in Sicilia a cercare dei suoni, dei rumori. Cerca suoni nascosti che è poi la metafora di quello che voglio raccontare, una Sicilia piena di conflitti, di stati d'animo che si alterneranno".