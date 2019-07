Buche e dissesti a Maddalusa, il limite di velocità precipita a 10 chilometri orari

Troppe buche e dissesti stradali. Ci risiamo con quella che sembra essere l'unica scelta possibile, per i tecnici e l'amministrazione comunale, per prevenire incidenti stradali e poi eventuali richieste di risarcimento danni. In via Elio Vittorini, a Maddalusa, il limite massimo di velocità è precipitato a 10 chilometri orari. A firmare l'ordinanza, che avrà valore dal momento della collocazione dei cartelli stradali, è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni. La richiesta è arrivata al comando dei vigili urbani al sesto settore - Infrastrutture - di palazzo dei Giganti.

"Nelle more che si possa porre rimedio - è stato scritto nell'ordinanza - è necessario ridurre, per tutti i veicoli, il limite massimo di velocità a 10 chilometri orari". Ordinata anche l'installazione di un segnale di pericolo generico con l'indicazione di strada dissestata.