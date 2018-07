Vittorio Brumotti arriva in città, che folla al Giardino della Kolymbethra

Vittorio Brumotti arriva ad Agrigento,al giardino della Kolymebethra. Diciannove giorni per diciannove tappe, l’atleta ed inviato di Striscia la Notizia, ha percorso 2500 km e 22 mila metri di dislivello in sella alla sua bici. "Non ho speso neanche un euro - ha detto Brumotti – la Kolymbethra è bellissima, questo posto è stato salvato dall’ incurie e dall’ignoranza dagli italiani che gettavano qui i rifiuti".

Il viaggio di Vittorio Brumotti è iniziato il 18 giugno, dalla Lombardia alla Sicilia facendo tappa in tutti i luoghi del Fai. Ad attenderlo il direttore del Giardino, Giuseppe Lo Pilato ed altri volontari del Fai.