Brucia l'auto di una quarantenne, la polizia avvia le indagini

Brucia l’auto – una Kia Picanto – di una quarantenne. E’ accaduto, nella notte fra giovedì e ieri, in via Ponza nel rione di Monserrato. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Delle indagini, dopo che gli agenti della sezione “Volani” della Questura si sono occupati dei rilievi sul posto, si sta occupando la polizia di Stato.

Le cause dell’incendio non sono chiare. Accanto alla macchina, i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione “Volanti” non hanno trovato alcuna traccia di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi per poter parlare, fin dalla primissima battuta investigativa, di un rogo dalla matrice dolosa. Le cause dell’incendio che ha danneggiato la Kia Picanto, ieri mattina, risultavano essere dunque ancora “in corso d’accertamento”. I poliziotti, nell’avviare le indagini, sembravano privilegiare l’ipotesi di un rogo doloso. Nulla però veniva ancora categoricamente escluso. Servirà del tempo, inevitabilmente, per fare chiarezza e stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale.