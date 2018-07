Scaglia una bottiglia contro la banconista, immigrato bloccato dal questore

Entra in un bar di Porta di Ponte, praticamente all’ingresso della via Atenea, e scaglia una bottiglia contro la giovane che era dietro il bancone. Dello scompiglio si accorge il questore Maurizio Auriemma che stava passando da quel tratto di strada e immediatamente il questore interviene, immobilizza il nordafricano e lo consegna al poliziotto in servizio alla vicina Prefettura prima e alla Squadra Mobile dopo. Il trentenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza molesta. E’ accaduto tutto, nel centro di Agrigento, sabato sera. A rischiare veramente grosso è stata la banconista del bar che, all’improvviso, si è ritrovata davanti agli occhi quell’immigrato ubriaco. Non è chiaro perché il trentenne si sia scagliato, di fatto, contro la donna. Forse chiedeva ancora di continuare a bere, forse non è stato compreso. Provvidenziale comunque l’immediato intervento del questore Auriemma che ha, di fatto, immobilizzando l’immigrato, messo in salvo la giovane agrigentina.