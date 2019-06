"Truffa e ricettazione", deve scontare un anno e 8 mesi: arrestato

Deve scontare un anno e otto mesi di detenzione domiciliare. E’ in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo che i carabinieri della stazione di Bivona hanno arrestato Angelo Gaetani Liseo, operaio di 55 anni, originario di Santo Stefano Quisquina. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore. L’uomo era finito nei guai, negli anni passati, per i reati di truffa e ricettazione. Adesso, non appena i carabinieri della stazione di Bivona hanno ricevuto il provvedimento da eseguire, lo hanno arrestato e posto in stato di detenzione domiciliare.