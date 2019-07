"Picchiata davanti ai figli minorenni", donna denuncia: arrestato il marito

Sarebbe stata vittima di soprusi e violenze psicologiche. Ma anche di percosse davanti ai figli minorenni. Una moglie, vittima delle sfuriate del marito e di sottomissione psicologica, ad un certo punto, non ce l’ha fatta più a tenersi dentro il cuore quel pesantissimo segreto ed ha denunciato “l’inferno” che a suo dire stava vivendo alla stazione dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente l’inchiesta. Nelle ultime ore, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Sciacca, il marito violento è stato arrestato. Dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, minacce. E’ stato trasferito, dopo le formalità di rito, alla casa circondariale di Sciacca.

Il sessantacinquenne, un tempo amorevole e pieno d’attenzioni, secondo quanto è stato denunciato dalla donna, si sarebbe trasformato rendendola vittima di soprusi, di violenza psicologica e di maltrattamenti. Una situazione che sarebbe andata avanti per un po’ di tempo, almeno fino a quando la donna-vittima non ha trovato il coraggio per dire “basta”.