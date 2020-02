Bimbo cianotico e con difficoltà respiratorie: salvato dalle Volanti

Non c'era più tempo per attendere l'intervento di un'autoambulanza del 118. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno indossato - e non è affatto la prima volta che avviene - i panni degli "angeli custodi". Hanno caricato in macchina il piccino di un anno che, respirava a fatica e che era ormai cianotico, e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

L'intervento di soccorso è stato realizzato al Villaggio Mosè.

Gli agenti della sezione Volanti, giunti nel rione commerciale di Agrigento, non hanno avuto alcuna esitazione: troppo grave appariva il quadro clinico del piccolo per pensare semplicemente d'attendere l'ambulanza. Il bimbo e un familiare sono stati caricati in macchina e trasferiti dalla parte opposta della città: a contrada Consolida. ll piccolo è stato subito portato all'unità operativa Pediatria dove, in questi minuti, viene tenuto sotto costante osservazione. Non dovrebbe essere in gravi condizioni.