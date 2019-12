La giunta approva il bilancio "stabilmente riequilibrato", si chiudono i conti con il passato

Dopo lunghi mesi di lavoro, la giunta Carmina ha deliberato nella serata di ieri l'atto chiave per procedere all'effettivo risanamento finanziario dell'ente dopo la dichiarazione di dissesto.

E' stato infatti approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2016 - 2020, atto comprensivo del quinquennio trascorso che di fatto chiude con il passato e programma il futuro economico del Comune.

"Si tratta - commentano dall'Amministrazione - di un atto storico che determina uno straordinario risultato contabile considerato il -34% di spesa corrente registrato e il -44% di riduzione costi medio portando in pareggio la struttura". Il provvedimento dovrà adesso passare al vaglio dei revisori dei conti e del Consiglio comunale. Poi si potrà aprire la "grande marcia" per l'approvazione del riequilibrato e in successione di tutti i bilanci arretrati dal 2017 in poi.

L'Amministrazione Comunale ha indetto per lunedì mattina 9 dicembre ore 11:00 una conferenza stampa alla presenza del sindaco Ida Carmina, de vice sindaco e assessore al Bilancio Salvatore Urso e dei parlamentari Sodano, Mangiacavallo e Di Caro.