Bilancio della Municipale, Incorvaia: "Conviviamo con una carenza organica"

E’ stato un 2019 di grande lavoro per il comando di polizia municipale diretto da Giovanna Incorvaia. Il bilancio parla di 7200 multe ai cittadini per infrazioni amministrative, a fronte di 4700 verbali nel 2018. “Conviviamo con una carenza organica” ha detto Giovanna Incorvaia a La Sicilia.

“Abbiamo incassato 460mila euro di cui 200mila già riscossi. Sarei contenta se le multe nel 2020 diventassero 100, perché significa che è cresciuto il senso civico”.

E sulla lotta sull’abbandono dei rifiuti, il comandante risponde così: “Abbiamo elevato quattro denunce nell’ultimo periodo e ben 110 verbali durante l’anno. I controlli ed i risultati ci sono. L’impressione, però, è che si abbia voglia di sporcare malgrado la recente ripresa del servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti. E’ come se c’è voglia di mortificarlo questo territorio”. Sul fronte dell’abusivismo edilizio, Incorvaia risponde così: “Il trattamento è uguale per il sindaco così come per l’ultimo cittadino”.