Porto Empedocle, in arrivo i bilanci arretrati: entro il mese approvati i primi allegati

I bilanci comunali mancanti sono ormai in direttiva d’arrivo: a fine novembre il Consiglio comunale potrebbe già votare gli atti preliminari necessari per consentire l’approvazione (o la bocciatura) degli strumenti finanziari entro dicembre.

Se ieri vi avevamo raccontato che i consiglieri comunali hanno chiesto la convocazione di una seduta ad hoc dedicata proprio all’assenza di ben 6 bilanci (a partire dal riequilibrato da votare subito dopo il dissesto) e per comprendere quale sarà il futuro dei precari, la Giunta comunale e gli uffici avrebbero lavorato in queste settimane per riuscire a riallineare la situazione finanziaria entro l’anno.

“Tra ieri e domani (oggi per chi legge ndr) – spiega l’assessore Bilancio Salvatore Urso - approveremo alcuni atti propedeutici al bilancio e, dalle interlocuzioni che abbiamo avviato con la Presidenza sappiamo che è stato fissato per il prossimo 27 novembre la votazione degli stessi in Consiglio comunale”.

Oggi Urso si confronterà con la conferenza dei capigruppo in modo tale da anticipare i contenuti dei provvedimenti da discutere, che sono di fatto prese d’atto di vicende notevolmente consolidate (trattandosi di fatti risalenti molto indietro nel tempo) e già venerdì si terrà un tavolo tecnico con la società che si sta occupando di curare i conti, il dirigente del settore e l’assessore al ramo per depositare il bilancio riequilibrato 2016/2020 per il dovuto voto della Giunta.

Un meccanismo (si spera) perfetto che dovrebbe sbloccare l’arretrato, consentendo di mettere sul “tavolo” tutti gli altri strumenti finanziari in rapida successione e portarli in votazione entro l’anno.

Questo non solo scongiurando un rischio commissariamento che non può al momento essere escluso, ma soprattutto garantendo in prospettiva la stabilizzazione dei precari e il futuro del personale Asu che oggi è a rischio.