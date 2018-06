Biblioteca Pirandello, maxi affitto per gli storici locali di via Imera

Oltre 180mila euro l'anno per 1.476 metri quadrati in via Imera. Tanto spende la Regione Siciliana per l'affitto della struttura che ospita la Biblioteca Museo "Luigi Pirandello", costola "cittadina" della casa natale di contrada Caos.

Un costo importante, che il Dipartimento regionale riconosce, in due rate annue, ad un privato, una società immobilare di Agrigento chiamata Cisel Srl che attualmente gestisce il contratto di affitto che è stato firmato nel 2014 e scadrà nel 2020. Nel dettaglio la somma pattuita con il privato è di 147.606,64 euro, cui aggiungere 32.473,46 per iva al 22%, e rappresenta, nell'Isola, una delle voci di spesa più importanti anche in riferimento alle dimensioni della struttura.

Se l'importo è stato modificato al ribasso da norme adottate tra il 2014 e il 2015, qualunque revisione o discussione sulla possibilità di trasferimento in altra sede sembrano oggi davvero molto lontane da una realizzazione rapida.