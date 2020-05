Barcone soccorso a 3 miglia da Lampedusa: sbarcano in 93

Un gruppo di 93 migranti è appena sbarcato nel porto di Lampedusa dopo essere stato soccorso dalle motovedette della Guardia costiera a circa tre miglia dall'isola. I profughi, dopo i primissimi controlli sanitari, verranno trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola che era stato già svuotato nei giorni scorsi.

Domani verosimilmente, come ormai è diventata routine per non ingolfare la struttura d'accoglienza di Lampedusa, verranno spostati a Porto Empedocle dove, in rada, si trova la nave quarantena predisposta dal Governo per fare in modo che gli extracomunitari sbarcati possano trascorrere il periodo necessario a scongiurare il rischio di eventuali casi di contagio da Covid 19.