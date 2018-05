Bande chiodate artigianali per fermare le auto, pericolo in via dei Fiumi

Bande chiodate "artigianali" fatte con tavole di legno e chiodi, piazzate sul lato destro della carreggiata per avere la certezza che le auto di passaggio le possano centrare, con rischi e danni facilmente intuibili.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona di via dei Fiumi, i quali hanno condiviso sui social anche un video che, alle prime ore del mattino, immortala la presenza degli oggetti lungo la strada. Quattro in totale quelli ritrovati. La polizia municipale, allertata dalla stampa si è recata sul posto per gli accertamenti di rito.

Si tratta, come è evidente, di un fatto abbastanza inquietante, soprattutto perché queste tavole chiodate potevano provocare serissimi danni a persone o cose. Quale la finalità di chi le ha piazzate? Si tratta di un segnale (criminale) nei confronti delle auto che sfrecciano in questo tratto di strada a velocità sostenuta?