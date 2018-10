"Deve scontare 3 anni per bancarotta fraudolenta", arrestato un turista

E' incappato in un ordinario posto di blocco dei carabinieri di Lampedusa. Ai militari è bastato verificare il nominativo del turista per accertare che a suo carico c'era un ordine di carcerazione. Il sessantottenne originario di Bergamo deve scontare - sulla base del provvedimento della Corte d'appello di Brescia - 3 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.

L'uomo è stato, dunque, subito bloccato ed arrestato.