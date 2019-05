"Bancarotta fraudolenta aggravata", venti persone davanti al Gup

Bancarotta fraudolenta aggravata e in concorso. Sono state complessivamente 20, partendo dall'imprenditore empedoclino Giuseppe Burgio, a comparire ieri davanti al giudice per le udienze preliminari: Marco Salvatori. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Secondo la Procura, i 19 indagati avrebbero aiutato l'imprenditore a manipolare le scritture contabili delle sue aziende in fallimento. Si tratta di professionisti nel settore contabile e funzionari dell'Unicredit.

L'udienza preliminare entrerà nel vivo il prossimo 21 giugno.