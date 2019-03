Bancarelle del Mandorlo, tanti posti vuoti e immenso degrado

Bancarelle del Mandorlo in Fiore, i commercianti denunciano anche quest'anno condizioni molto precarie di esercizio.

I pochi ambulanti che quest'anno son venuti ad Agrigento (tanti sono i "buchi" soprattutto nell'area più grande di piazzale Ugo La Malfa, molti pare verranno solo per sabato e domenica) lamentano infatti di aver trovato - praticamente come da tradizione - una situazione ai limiti dell'insostenibilità, con cumuli di rifiuti abbandonati, praticamente nessun controllo sul fatto che all'interno dell'area del mercato si circola con macchine, la presenza di un gran numero di pericolose buche e avvallamenti, e, stamattina, anche la presenza di alcune buste piene di urina abbandonate in diversi punti dell'area mercatale.

Forme di incivilità, certo, rispetto alle quali tuttavia vi dovrebbe essere quantomeno il "freno" da parte di chi si occupa della pulizia ma anche della vigilanza nell'area. E siamo, ancora, ad appena il secondo giorno di fiera.

