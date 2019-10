Tradito dai vicoli del centro storico: finisce con l'auto su una scalinata

Sbaglia strada, o effettua una manovra azzardata, e finisce con l'auto nel bel mezzo di una scalinata.

E' accaduto ieri sera in via Orfane, nel cuore del centro storico di Agrigento a poche decine di metri dal "Boccone del Povero". Qui un'Alfa Romeo guidata pare da cittadini extracomunitari, invece che svoltare correttamente a destra continuanod quindi a salire in direzione di via Palma e piano Barone, ha girato a sinistra finendo, appunto, in mezzo agli scalini.

Impossibile liberare l'auto in modo autonomo: sul posto si sono recati gli uomini delle Volanti e un carro attrezzi che ha lavorato a lungo per tirare fuori il mezzo e rimetterlo su strada.