Auto e moto a folle velocità, niente dossi stradali in via Dei Giardini

Prima era stato ridotto - era il novembre del 2015 - il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Vennero anche installate le bande rumorose, rimosse poco dopo perché non a norma. Poi era stata autorizzata la collocazione dei dossi artificiali, per far rallentare autovetture e ciclomotori ed evitare incidenti stradali. Perché di incidenti, soprattutto nel periodo estivo, tanti - ed anche gravi - se ne sono verificati. Il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, ha però - nelle ultime ore - revocato l'atto che autorizzava la collocazione dei dossi stradali. Dossi che non potranno, dunque, essere piazzati.

Perchè i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence. Ne è

vietato, invece, l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

"Considerato che la via Dei Giardini, soprattutto nel periodo estivo, è una strada ad alta densità di traffico ed itinerario di veicoli di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico - scrivono dal Comune - viene revocata l'autorizzazione per la collocazione dei dossi artificiali dal civico 7 al 23".

Fino a qualche tempo fa, per via Dei Giardini si parlava di segnali di velocità autoalimentati che dovevano servire come deterrente per l'elevata velocità.