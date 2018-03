"Auto contro la saracinesca di un negozio", minori affidati alla comunità

Sono stati collocati in comunità i due romeni arrestati domenica all’alba dai carabinieri di Campobello di Licata. Assieme a loro è stato fermato un minore di 14 anni, dunque non imputabile, di Ravanusa. I tre avrebbero forzato un posto di blocco con un’auto risultata rubata che si è schiantata contro la saracinesca di un esercizio commerciale di via Vittorio Emanuele all’incrocio con via Marconi. I due romeni sono accusati di aver messo in pericolo la propria incolumità e quella dei militari dell’arma che stavano operando un posto di blocco.