Coronavirus, aumentano i casi in provincia (+2): muore un margheritese a New York

L’Agrigentino registra +2 casi di Coronavirus. Si tratta, come preannunciato oggi, di un 20enne di Favara e di un anziano di Santa Margherita di Belice. Secondo il report fornito dall’Asp, sono fermi a 3670 i tamponi effettuati. Il numero dei positivi sale, da 118 a 120.

I soggetti ricoverati in ospedale, ad oggi sono: 13. I soggetti in quarantena, sono 30. Uno in più rispetto a ieri. Le persone poste in strutture LowCare sono 3. Invariato il numero dei guariti che sono 63.

Il contagiato a Santa Margherita di Belice

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Santa Margherita di Belice. Si tratta, secondo quanto fatto sapere dal sindaco Valenti, di un anziano signore. L’uomo avrebbe accusato un malore, per poi risultare positivo al tampone da Covid 19.

“L’uomo - dice Valenti - è stato già trasferito in una struttura ospedaliera. Stiamo cercando di capire e di comprendere se questo nostro compaesano ha avuto rapporti sociali. Vi posso rassicurare che non lasceremo nulla al caso”.

E’ una giornata da dimenticare per Santa Margherita di Belice. Infatti, il sindaco ha annunciato la morte di un concittadino residente in America. “Si tratta di un margheritese a New York. Questa notte ci ha lasciati, Frank Abate. Santa Margherita piange la sua prima vittima da Coronavirus. Ci ha lasciati un uomo buono e generoso”.