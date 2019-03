Colta da attacco epilettico rischia di soffocare, salvata in extremis piccola di 6 anni

Viene colta da un attacco epilettico e rischia di soffocare. E' accaduto lunedì mattina poco prima del suono della campanella davanti la scuola elementare Don Bosco dell'istituto comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Santa Margherita Belice. Il provvidenziale intervento di Gaspare Ciaccio ha salvato la vita di una bimba di sei anni. "Vedendo il padre della piccola in stato confusionale, non riuscendo a dare un aiuto concreto aiuto alla figlia, mi sono avvicinato cercando in tutti i modi di riuscire ad aprire la bocca della piccina - ha raccontato, al Giornale di Sicilia, Gaspare Ciaccio - . Ho compreso che la lingua della piccola per un attacco compulsivo aveva bloccato le vie respiratorie. Dopo uno sforzo non indifferente sono riuscito ad aprire la bocca e con le dita a drizzare la lingua che bloccava il respiro. Arrivati poi i soccorsi del vicino punto del 118 la bambina è stata trasportata all'ospedale di Sciacca ed è stata dimessa nella giornata di giovedì pomeriggio per la gioia di tutti".