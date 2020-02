Commissariamento dell'Ati, Alba a muso duro: "Il tempo è galantuomo"

"Chi ama risolvere le questioni e non lasciare che galleggino non può accettare che i temi non vengano affrontati". Dopo un paio di giorni dalla notizia che la Regione ha disposto il commissariamento dell'Ati rispetto alla redazione del nuovo Piano d'ambito, ad intervenire con una nota che ha il sottilissimo "piacere" del "ve l'avevo detto", è la sindaca di Favara, Anna Alba, che in questi mesi è stata tra le voci criche della gestione Valenti.

"Il tempo - dice - è galantuomo. Nel 2019, dopo aver rilevato l'immobilismo dell'Ati, con una lettera inviata al presidente Francesca Valenti ho comunicato con rammarico che, ad oggi, nessuna posizione era stata intrapresa dal consiglio direttivo nonostante più volte abbia espresso il disappunto per i ritardi e il modus operandi del predetto organo. Ero amareggiata per questo. In pochi, all'epoca, hanno compreso il valore di quelle dimissioni, lotta vera per tentare di dare il segnale che non mi sarei arresa a quell'immobilismo. Mi sono, dopo aver più volte denunciato l'inattivita' nel prendere delle decisioni, dimessa dal consiglio direttivo.

In questa lotta sono stata accompagnata ed affiancata da un'altra donna, che come me ha urlato a gran voce l'immobilismo dell'Ati: il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca. Ma essere da sole, e spesso con azioni non comprese e condivise da chi non conosce le dinamiche, non serve".

"Con questo decreto - conclude Alba - si prende atto e si conferma, in sostanza, quanto dicevamo. I poteri del presidente Francesca Valenti, sindaco di Sciacca, sono sospesi".