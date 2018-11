Democrazia Partecipata, vince il progetto “Nessuno escluso" dell’associazione Generazione Avanti

Sarà il progetto “Nessuno escluso” dell’associazione giovanile Generazione Avanti, in collaborazione con l’associazione Adda (che da molti anni si occupa di persone diversamente abili), ad accedere al finanziamento di 7.200 euro regolato dalla legge regionale 5/2014 e dalla legge regionale 9/2015 che fanno obbligo ai Comuni di spendere almeno il 2% delle somme trasferite dalla Regione attraverso forme di Democrazia Partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse generale.

Le votazioni si sono svolte il 25 e 26 novembre nei locali del centro polifunzionale di via Trieste di Campobello di Licata.

Il progetto “Nessuno escluso”, che prevede l’organizzazione per l’intero anno solare di attività ricreative e, allo stesso tempo, terapeutiche per i ragazzi diversamente abili, si è classificato al primo posto tra i sei progetti partecipanti e promossi da altrettante associazioni cittadine, ottenendo 470 voti su 1089 votanti over 16 e distanziando il secondo progetto classificato di ben 260 preferenze.

“Come associazione giovanile siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, la gente crede in noi ed ha voluto premiarci per il secondo anno consecutivo. Questo si verifica quando alle promesse seguono i fatti”, dicono il presidente e il vice presidente dell’associazione Generazione Avanti, Gabriele Brunetto e Rosario D'Angelo.

“Ringraziamo l’intera comunità per avere votato il nostro progetto e per la fiducia accordataci, daremo prova che ogni euro sarà utilizzato con grande parsimonia e spiccato senso di equilibrio”, aggiungono il presidente ed il vice presidente dell’associazione Adda, Teresa Balsamo e Pietro Montaperto.