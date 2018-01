Associazione B&B, Cantone confermato presidente: eletto nuovo direttivo

Carmelo Cantone è stato riconfermato all’unanimità presidente dell’associazione B&B Agrigento. Questo il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per tutto il 2018: Giovanni Lopez, vicepresidente; Francesco Contaldi, segretario; Sara Gueli, tesoriere, e Jolanda Cannizzo, consigliere.

“Una così larga partecipazione che ha superato anche le più rosee aspettative, – dice Cantone - è un chiaro segno di come la nostra associazione sia attiva, vivace e dinamica. Lo straordinario voto 'plebiscitario', ha poi confermato in maniera inequivocabile, il profilo di un'Abba coesa, in cui il senso di comunità si ritrova nei momenti fondamentali. Tutti si sono sentiti chiamati a esprimere la propria scelta – continua Cantone - una scelta compatta a riconoscimento di un grande lavoro fin qui svolto. Una partecipazione che mi onora e che costituisce un valore aggiunto al mio ruolo e al mio compito”

Cantone fa poi un appello a tutto il “settore” extralberghiero: “Sono certo che altre strutture si avvicineranno presto alla nostra Associazione, che ricordo, rappresenta oggi un chiaro punto di riferimento - a titolo gratuito- per quanti vogliono avviare una impresa turistico/ricettiva; è noto a tutti quanto sia fondamentale partire col piede giusto nel complicato mondo della burocrazia. Il mio è dunque un invito a lavorare insieme a favore della nostra economia”.