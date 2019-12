L'arcidiocesi presenta "Natale sul Colle": arte, musica, fede e gusto nel cuore antico della città

Valorizzare il territorio mediante le tradizioni, cristiane e popolari, legate alle festività natalizie. Questo è lo scopo dell'iniziativa "Natale sul colle", promossa dall'Arcidicocesi di Agrigento in collaborazione con

diverse associazioni del territorio.

Ricco è il programma degli appuntamenti che in mattinata, sono stati illustrati dal parroco della cattedrale, don Giuseppe Pontillo. Musica, arte, gusto e fede accompagneranno i visitatori del centro storico, in un articolato itinerario che si sviluppa sull'asse: via Duomo - via Oblati. "Natale sul colle" propone anche un villaggio di Natale, con anche stand eno-grastromici, "Hub Gioieni" è stato chiamato e si inaugura il prossimo 20 dicembre alle ore 19 nella'area ex salesiani. Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti dei "Quartet Folk" di domenica 22 dicembre, alle ore 21 in cattedrale e quello gospel con la partecipazione del cantante, Massimo Di Cataldo, in programma per il 27 dicembre.