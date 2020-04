Resta ferito mentre ara il terreno con la motozappa e muore: tragedia nelle campagne di Aragona

Finisce sotto la propria motozappa mentre sta arando il suo terreno. Un pensionato ottantaduenne, Baldassare Tirone, resta gravemente ferito e muore a causa di una emorragia. E' accaduto tutto nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Aragona. A chiamare i soccorritori e i carabinieri sono stati i familiari dell'anziano che è stato ritrovato - erano le 19 circa - cadavere sull'appezzamento di terreno che stava arando.

Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 - intervenuti con un'autoambulanza - che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non è chiaro come si è verificato l'incidente sul lavoro. E' certo però - ed è stato evidenziato dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento - che non vi sono responsabilità da parte di terze persone. A quanto pare, manovrando la motozappa, l'ottantaduenne sarebbe rimasto gravemente ferito ad un'arteria omerale e dunque sarebbe morto - questa la ricostruzione dei militari dell'Arma - a causa di una emorragia. Delle verifiche e ricostruzioni di quello che è stato un tragico incidente sul lavoro si sono occupati i carabinieri della stazione di Aragona, coordinati dal sostituto procuratore di turno Sara Varazi.

