Avvicinano anziano, lo picchiano e lo rapinano: è "caccia" ai balordi

Picchiato da due sconosciuti, uno dei quali immigrato, e rapinato del proprio portafogli. A denunciarlo è stato un anziano. Lo racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

L'uomo avrebbe raccontato agli agenti del commissariato di Canicattì di essere stato aggredito in via MIlano dopo essere stato "agganciato" con la scusa di una sigaretta. Il complice che era accanto al primo giovane gli avrebbe poi sferrato dei cazzotti portandogli via il portafogli dove c'erano i documenti e appena 20 euro.