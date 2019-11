Valle dei templi, l'ex tronista seduto sulla statua di Icaro: è bufera sul web

E’ stato lo special guest di una serata di musica nell’Agrigentino, poi ha scelto di visitare la Valle dei Templi. Lui è Andrea Damante. L’ex tronista e concorrente del Grande Fratello, negli anni è anche diventato un rinomato deejay.

Damante, ha voluto toccare con mano le bellezze del Parco archeologico, realizzando anche degli scatti fotografici. Andrea Damante, però, è stato bersagliato da commenti negativi.

Si, perché, l’ex tronista non ha soltanto realizzato delle foto ma ha scelto di sedersi sopra la statua di Icaro. Il gesto ha mandato su tutte le furie diversi suoi seguaci.

“Non hai rispetto”, hanno scritto sotto la foto pubblicata da Andrea Damante.“Sei viziato, scendi da lì”. Nessuna replica da parte dell’ex “Uomini e donne”, ma molti followers non hanno per nulla gradito il gesto. La foto di Damante non è passata, di certo, inosservata.