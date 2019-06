Lo scrittore Camilleri contro Salvini, il ministro: "Scrivi che ti passa"

Botta e risposta tra il ministro Salvini e lo scrittore empedoclino, Andrea Camilleri. Il “padre” del Commissario Montalbano è stato ospite della trasmissione “Circo Massimo su Radio Capital. Lo scrittore non ha speso parole al miele per il leader della Lega, mettendo al centro del dibattito l'uso del rosario in campagna elettorale da parte proprio di Matteo Salvini.

“Non credo in Dio - ha detto Camilleri - ma vederlo impugnare il rosario dà un senso di vomito. Fa parte della sua volgarità”. Non si è fatta attendere, più di tanto, la risposta del ministro.

“Non pensavo che un rosario, parlare di Maria o di Padre Pio, potesse far vomitare. Non credevo che questo fosse sintomo di volgarità. Io continuo a lavorare e fare il mio, Camilleri scrivi che ti passa…”.

Le parole di Matteo Salvini sono state affidate ad una diretta Facebook, online sulla pagina ufficiale del ministro. “Onestamente a me dispiace. Leggo volentieri e seguo le ‘avventure’ del Commissario Montalbano. Io continuo a fare e nel mio piccolo a credere".