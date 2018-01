Cavalieri al merito della Repubblica, pergamene a Maria Volpe e Francesco Pira

L'Ancri, associazione nazionale dei cavalieri al merito della Repubblica, ha reso omaggio a due insigniti agrigentini dalla presidenza della Repubblica. Il presidente provinciale, Pietro Sicurelli, presente anche il vice presidente, Giuseppe Comignano, ha consegnato due pergamene all’ispettore capo della polizia, Maria Rosa Volpe, responsabile dell’ufficio minori della Questura di Agrigento e al professor Francesco Pira, sociologo, giornalista e docente di comunicazione all’Università di Messina.

“Si tratta – ha spiegato il presidente Sicurelli durante la cerimonia - di due eccellenze della nostra provincia che si sono distinti nei loro rispettivi ambiti professionali e che sono quotidianamente impegnati dando un contributo importante alla crescita del nostro territorio".

L’ispettore capo Maria Volpe è stata insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana per la "sensibilità e la professionalità con cui accoglie ed assiste i minori non accompagnati giunti nel nostro paese". Il professor Francesco Pira è stato nominato cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica per la sua attività di ricerca, di saggista e giornalista.