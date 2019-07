Ancora furti d'auto nel posteggio dell'ospedale: colpita anche una sanitaria

Sono salite a quattro, in poco più di un mese, i veicoli rubati fra il posteggio e i viali dell'ospedale "San Giovanni di Dio". L'ultimo, in ordine di tempo, furto ha permesso di portare via - a quella che è ormai considerata la "banda delle auto dell'ospedale" - l'autovettura di una sanitaria. La macchina era stata lasciata posteggiata mentre la professionista era al lavoro.

I colpi che si sono registrati e che, appunto, continuano a registrarsi hanno a bersaglio i mezzi che vengono lasciati posteggiati nella zona esterna dell'ospedale dove l'impianto di video sorveglianza non è funzionante. E i veicoli portati via, in poco più di un mese, sono stati quattro. Cinque invece se si considera anche la macchina con il lampeggiante e la scritta Protezione civile rubata sempre dal parcheggio di contrada Consolida.

La polizia di Stato ha deciso. Verranno aumentati i servizi di vigilanza e presidio anche nella zona del posteggio e dei viali esterni dell'azienda ospedaliera.