"Guerra" agli ambulanti abusivi, scatta il blitz: sequestrate scarpe contraffatte

Lotta senza quartiere all'abusivismo commerciale. In via Gioeni, per la precisione davanti lo stabile che ospitava l’Oviesse, i poliziotti hanno sorpreso cinque o sei venditori ambulanti abusivi. Alla vista delle pattuglie della sezione “Volanti”, gli immigrati – commercianti improvvisati – sono fuggiti a gambe levate. Qualcuno pare abbia fatto in tempo a portare con se tutta la mercanzia che aveva già messo in vendita. Altri invece non ce l’hanno fatta. I poliziotti hanno dunque sequestrato un centinaio di scarpe dalle marche rigorosamente contraffatte.

Quanto è accaduto nelle ultime ore non è altro che l’ennesima risposta da parte dello Stato. Una “risposta” che ha riguardato il centro urbano, ma – inevitabilmente – anche San Leone viene tenuta rigorosamente d’occhio. Perché parcheggiatori gli ambulanti improvvisati, non appena esplode la stagione estiva, si concentrano anche sulla località balneare della città dei Templi.